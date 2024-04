Nibud: huishoudens financieel vooruit, maar sommige groepen blijven kwetsbaar

Het gaat beter met de financiële situatie van veel Nederlandse huishoudens, maar er blijven groepen achter. Zo blijft een op de drie huishoudens moeite hebben met rondkomen. Dat stelt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in het rapport Geldzaken in de praktijk 2024. Het is het zesde jaar dat het rapport verschijnt.

Er blijft dus een groep die minder controle heeft op zijn inkomsten omdat die elke maand anders zijn of niet voldoende. Verschillende zaken spelen een rol spelen bij die financiële kwetsbaarheid, zoals spaargeld, de energietransitie en toeslagen.

Het is niet de eerste keer dat dit geconcludeerd wordt. Dat gebeurde recent ook in een rapport van adviesbureau Deloitte, twee weken geleden, of toezichthouder De Nederlandsche Bank een maand geleden.

Makkelijk rondkomen

Het percentage huishoudens dat makkelijk of zeer makkelijk kan rondkomen is sinds 2018 gestegen van 34 naar 42 procent. "Natuurlijk zijn we blij met deze cijfers", zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. "Maar tegelijkertijd heeft een aantal groepen minder controle over hun inkomsten."

Huurders ervaren minder controle over hun financiën dan kopers, net als huishoudens met lage of wisselende inkomens en jongvolwassenen. Volgens het Nibud gaan deze groepen in het algemeen bewust met hun geldzaken om, maar neemt dat de onzekerheid niet weg.