Vermoedelijke schutter opgepakt in 23 jaar oude moordzaak Terborg

In een ruim 23 jaar oude moordzaak heeft de politie vanochtend een 50-jarige man uit Doetinchem opgepakt. Hij wordt ervan verdacht dat hij op 9 oktober 2000 de destijds 34-jarige Tonny ter Horst heeft doodgeschoten in Terborg in de Achterhoek.

De politie wil niet zeggen hoe de man in beeld is gekomen. Wel was er de afgelopen weken veel aandacht voor de zaak. Het onderzoek naar de dood van Ter Horst werd half maart heropend nadat er nieuwe informatie was binnengekomen en het televisieprogramma Opsporing Verzocht was op 19 maart live op de plek waar Ter Horst om het leven werd gebracht. Er kwamen twintig tips binnen.

Ter Horst werd doodgeschoten door twee vluchtende overvallers op straat. De man was op de bewuste avond op bezoek bij zijn broer en zus, en wilde daarna nog naar een buurman die een coffeeshop runde in huis.

Die coffeeshop werd op dat moment overvallen, maar de overval mislukte. Tijdens de vlucht van de overvallers kwamen ze Ter Horst tegen. Ze schoten hem van dichtbij neer, Ter Horst overleed ter plekke.

Aanwijzingen

De politie had al wel een paar aanwijzingen in de zaak. Zo was al duidelijk dat de twee daders reden in een rode BMW. Ook werd hun wapen een paar weken na de dood van Ter Horst gevonden, door een wandelaar op de Paasberg. En een van de daders sprak met een Achterhoeks accent.