Opnieuw arrestatie in coldcasezaak Duncan Zwakke

De politie heeft een tweede persoon aangehouden vanwege de dood van Duncan Zwakke, in oktober 1989. Het gaat om een 62-jarige man uit Zutphen. Gisteren werd er ook al een man opgepakt vanwege de zaak, een man van 60 uit Eerbeek.

Beide mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning of dood van Zwakke en worden de komende tijd verhoord.

De destijds 31-jarige Zwakke werd op dinsdag 17 oktober 1989 voor het laatst gezien in het centrum van Zutphen. Hij was technicus bij een bedrijf in Dieren. Zijn lichaam werd nooit gevonden.