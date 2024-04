Wielerbond stelt oud-prof Ten Dam aan als eerste gravelbondscoach

Voormalig profwielrenner Laurens ten Dam is door de Nederlandse wielerunie KNWU aangesteld als eerste bondscoach gravel. De bond speelt daarmee in op de toenemende populariteit van het fietsen op onverharde paden en wegen als wedstrijdsport.

Het gravelen is zowel nationaal als internationaal een snel groeiende sport die ook op hoog niveau wordt beoefend. Zo wordt er sinds 2021 een NK georganiseerd en waren in 2022 de eerste wereldkampioenschappen.

In het Italiaanse Veneto ging de wereldtitel in dat eerste jaar bij de mannen naar de Belg Gianni Vermeersch, afgelopen zondag zesde in Parijs-Roubaix, en was de Française Pauline Ferrand-Prévot, oud-wereldkampioene op de weg, in het veld en mountainbiken, de beste bij de vrouwen.

De huidige titelhouders zijn de Sloveen Matej Mohoric en de Poolse Katarzyna Niewiadoma.

Van der Poel en Vollering

Ook Nederlandse toppers stonden al eens op het WK-podium. Mathieu van der Poel pakte in 2022 het brons, wat een jaar later Demi Vollering bij de vrouwen lukte. Lorena Wiebes is de regerend Europees kampioene.