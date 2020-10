Islamitische landen boycotten Franse producten na uitspraken Macron

"Het afbeelden van spotprenten van profeet Mohammed is voor veel mensen in de regio een rode lijn", zegt Midden-Oosten-correspondent Daisy Mohr. "Die woede werd verder aangewakkerd doordat er op verschillende gebouwen in Frankrijk spotprenten van de profeet werden geprojecteerd." Dat gebeurde onder meer in Montpellier en Toulouse. De lokale autoriteiten wilden op deze manier hun solidariteit tonen.

De directe aanleiding voor de ophef is de reactie van Macron op de moord van geschiedenisleraar Samuel Paty eerder deze maand. Paty werd onthoofd door een geradicaliseerde moslim, nadat de leraar cartoons van profeet Mohammed als lesmateriaal had gebruikt. Macron zei dat Frankrijk spotprenten nooit zal opgeven en kondigde maatregelen aan om moslimextremisme harder aan te pakken.

Behalve in de Golfstaten leeft de hashtag ook in Egypte, Algerije en Jordanië en zijn er protesten in onder andere Syrië, Libië, Bangladesh, Irak en de Gazastrook.

Over de omvang van de boycot is volgens Mohr nog weinig te zeggen. "Het leeft heel erg op sociale media. Het niet kopen van Franse producten is een voor de hand liggende stap voor mensen die iets willen doen, maar we zullen pas later weten wat het effect ervan is."

Volgens Mohr kan de boycot overwaaien, maar de anti-Franse houding kan ook verder escaleren. Ze verwijst naar de Arabische boycot van Deense producten in 2006. Die volgde op de publicatie van een reeks spotprenten van de profeet in de Deense krant Jyllands Posten. De handel met islamitische landen liep met de helft terug en dat kostte Denemarken zo'n 134 miljoen euro.

Frankrijk-correspondent Frank Renout zegt dat er tot nu toe koel wordt gereageerd op de boycot van Franse producten. "Het is nog op een kleine schaal en het zijn vooral particuliere initiatieven." President Macron noemt de boycotactie "zinloos" en heeft opgeroepen er onmiddellijk mee te stoppen.

Diplomatieke rel Turkije

Renout zegt dat er in Frankrijk meer ergernis bestaat over de uitspraken van de Turkse president Erdogan. In een televisietoespraak dit weekend sprak Erdogan over een heksenjacht tegen moslims en zei hij dat zijn Franse ambtgenoot "psychische hulp" nodig heeft. Frankrijk heeft als reactie hierop zijn ambassadeur uit Ankara teruggeroepen.

Premier Rutte liet vandaag op Twitter weten dat de uitspraken van de Turkse president over Macron onacceptabel zijn en dat Nederland - net als Frankrijk - voor het vrije woord staat en tegen extremisme is. De buitenlandchef van de Europese Unie, Josep Borrell, noemde de woorden van Erdogan eerder ook al "onaanvaardbaar" en riep Turkije op om "deze gevaarlijke spiraal van confrontatie" te stoppen.