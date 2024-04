Olympische ringen sieren deze zomer de Eiffeltoren

De olympische ringen voor de Olympische Spelen in Parijs zullen deze zomer op de Eiffeltoren te zien. Dat heeft de directeur van de exploitatiemaatschappij van het monument laten weten.

De ringen, bestaande uit vijf kleuren die staan voor de vijf continenten, zullen aan het eind van deze maand worden bevestigd aan de kant van de Seine. Dat gebeurt pas nadat het olympisch vuur Olympia heeft verlaten om vanuit Griekenland de tocht te maken naar Frankrijk.

De Eiffeltoren wordt zo een steeds groter onderdeel van het grootste sportevenement ter wereld. De toren is opgenomen in de route van de olympische marathon en aan de voet van het monument worden de beachvolleybalwedstrijden gespeeld.

Het olympisch vuur zal worden geplaatst in 'Jardin des Tuileries', dat is vlakbij museum het Louvre.

Openingsceremonie

De Spelen beginnen op 26 juli met de openingsceremonie in Parijs. In plaats van een optocht door een atletiekstadion zullen de landen zich nu presenteren in een boot die vaart over de Seine. Er worden zo'n 300.000 toeschouwers verwacht.

Het aantal toeschouwers werd eerder geschat op 600.000, maar vanwege de veiligheid wordt het aantal toeschouwers beperkt.