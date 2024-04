Opnieuw resten van Franse peuter Émile gevonden

De vondst heeft nog niet tot meer duidelijkheid geleid over de doodsoorzaak van het jongetje. Eerder ging de politie uit van een misdrijf. Op basis van een reconstructie van de route wordt er nu verder onderzoek gedaan.

Émile was op de dag van zijn verdwijning, begin juli vorig jaar, bij zijn grootouders in Le Haut-Vernet. Hij werd voor het laatst gezien in een steegje bij het huis van zijn opa en oma. Die waren volgens media bezig om de auto klaar te maken voor een ritje.

Na Émiles verdwijning werden in het dorp meerdere zoekacties op touw gezet. Honderden vrijwilligers zochten mee naar de vermiste peuter. Op de geopende tiplijn kwamen 1200 meldingen binnen.