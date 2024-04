Banken willen niet meekijken met gokgedrag: 'Politiek moet andere oplossing zoeken'

Minister Weerwind verwees in een debat met de kamer naar Britse banken die het mogelijk maken voor klanten om betalingen aan gokbedrijven te blokkeren. Volgens Nederlandse banken is zo'n plan hier niet in de maak. Bovendien is er een landelijk register, Cruks, waar mensen zich voor een gokstop kunnen aanmelden.

Op de pof gokken

De banken zeggen dat er andere oplossingen zijn, zonder hun hulp, die makkelijker zijn om in te voeren. "We zien andere oplossingen, zoals het beperken van reclame en het aanpakken van het op de pof gokken met je creditcard. Die oplossingen zijn, sneller, effectiever en ook goedkoper", aldus Van der Schaaf.

In Groot-Brittannië is het niet toegestaan om met je creditcard te gokken, in Nederland mag dat wel.

"Het is de vraag of een beperking van het gebruik van creditcards effectief is tegen onmatig online gokken", zegt een woordvoerder van Weerwind. Gokkers kunnen geld van hun creditcard namelijk overmaken naar een betaalrekening, en dan vervolgens dat geld online vergokken.

Bovendien zijn er volgens het ministerie geen signalen dat creditcards 'overmatig' worden gebruikt. "Het ministerie geeft de voorkeur aan oplossingen die een grote groep spelers kunnen beschermen." Het ziet goklimieten via de bankrekening daarom als een effectievere route.