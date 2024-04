Wekdienst 9/4: Europese uitspraken in klimaatzaken • Nederland - Noorwegen

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg doet uitspraak in een aantal klimaatzaken. Centrale vraag is: schendt een land de mensenrechten als het zijn klimaatdoelen niet haalt?

De Autoriteit Financiële Markten komt met zijn jaarverslag. Daarin gaat het onder meer over de risico's van kopen op krediet, dat vooral bij het online shoppen een hoge vlucht neemt.

De Tweede Kamer praat over het voorkomen van zelfdoding. Een initiatief van de ChristenUnie om in de wet vast te leggen dat de zelfmoordpreventielijn 113 altijd gratis blijft, krijgt waarschijnlijk een meerderheid.

Veel voetbal vanavond: het Nederlands vrouwenteam speelt een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Het duel is vanaf 20.45 uur te zien op NPO 3 en via de NOS-site en -app. In de mannen-Champions League speelt Real Madrid tegen Manchester City. Arsenal neemt het thuis op tegen Bayern München.

Dit is er vannacht gebeurd:

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) registreerde vorig jaar een recordaantal antisemitische incidenten. Het was met 379 2,5 keer zo hoog als het jaar ervoor. Vooral op scholen zag het CIDI een sterke stijging.

Het aantal incidenten nam vooral sterk toe na de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober, maar ook daarvoor was al een stijgende trend te zien, zegt het CIDI.

De toename op scholen noemt het CIDI het zorgwekkendst. De organisatie kreeg verhalen van Joodse leerlingen die zich gedwongen zagen naar een andere school te gaan, uit angst lang thuis bleven of

hun achternaam veranderden. Volgens CIDI is er onder docenten gebrek aan kennis en daadkracht om in te grijpen.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

In Noord-Amerika was gisteren een zonsverduistering. In een smalle baan over onder meer de steden Dallas en Montreal was de verduistering totaal. Honderden miljoenen Amerikanen genoten van het spektakel.

Deze video is ook zonder speciaal eclips-brilletje veilig te bekijken: