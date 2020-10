Record-beursgang in zicht voor Chinese Ant Group

Het Chinese fintech-bedrijf Ant Group stevent af op de grootste beursgang uit de geschiedenis. Het bedrijf beheert onder meer Alipay, met meer dan een miljard gebruikers 's werelds grootste online betalingsdienst. 15 procent van de aandelen van Ant Group gaat volgende week de markt op, tegen een prijs die mikt op een opbrengst van omgerekend 29,1 miljard euro. Daarmee overtreft de beursgang ruimschoots het grootste debuut in de aandelenhandel tot nu toe, dat van oliegigant Saudi Aramco van vorig jaar.

Ant Group zou volgens de verwachte opbrengst nu omgerekend 265 miljard euro waard zijn. Dat is meer dan de grootste bank ter wereld, de Industrial and Commercial Bank of China. De belangstelling van investeerders voor Ant Group werd aanvankelijk overschaduwd door het vergaande toezicht van de Chinese overheid op het Chinese betalingsverkeer en het vooruitzicht dat de VS Ant Group op een zwarte lijst zou kunnen zetten.

Magneet

Maar de voortdurende groei van de fintech-reus lijkt nu toch als een magneet te werken op de investeringsmiljarden. Het bedrijf voert niet alleen het grootste deel van het betalingsverkeer uit in China, het beheert ook vermogens voor rijke klanten en verkoopt verzekeringen en allerlei beleggingsproducten.

Ant Group is grotendeels in handen van de Chinese miljardair Jack Ma. Hij is ook mede-oprichter van webshop Alibaba, die jaarlijks wereldwijd miljarden pakjes verstuurt. 29 grote investeerders kopen samen 80 procent van de aangeboden aandelen Ant Group. Ongeveer een derde daarvan gaat naar Zhejiang Tmall Technology, een dochteronderneming van Alibaba. 20 procent van de beschikbare aandelen zal 5 november worden aangeboden op de beurzen van Shanghai en Hongkong.