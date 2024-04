Ronald de Boer trots op vriend en Arsenal-coach Arteta: 'Knap wat hij doet'

Van Loon, die momenteel hoofd jeugdontwikkeling is bij Bengaluru FC in India, zag welk voordeel het had dat Arteta op hoog niveau heeft gespeeld. "Hij was heel goed in staat om oefeningen uit te leggen. Hij had bepaalde pass- en trapvormen, waar altijd een spelidee achter zat. En hij kon het natuurlijk zelf voordoen; hij was nog speler."

'Geduld is beloond'

De Boer is trots op zijn voormalige ploeggenoot en denkt dat die bij Arsenal helemaal op de juiste plaats is. "Hij kreeg in het begin best veel kritiek en het zegt wel iets over hoe de club erin staat, dat ze hem de tijd hebben gegund."

"Ze doen het geweldig. Vorig jaar wonnen ze bijna de Premier League en nu strijden ze wederom om het kampioenschap. Dat geduld is beloond."

"Hij heeft gewoon heel veel verstand van het spelletje en durft jonge jongens in te zetten. Ik vind het heel knap wat hij doet."