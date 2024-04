'Veelbesproken jaarcijfers Forum bevatten geen Russische betalingen'

Weekblad De Groene Amsterdammer en onderzoeksplatform Investico publiceren vandaag de veelbesproken jaarcijfers van de stichting Forum voor Democratie uit 2016, toen Forum zich inzette voor het Oekraïne-referendum. De cijfers bevatten geen aanwijzingen dat de stichting toen donaties uit Rusland of andere buitenlanden heeft gekregen, schrijven De Groene Amsterdammer en Investico.

"Overigens zou het uitermate opmerkelijk zijn als een organisatie of politieke partij eventueel uit Rusland afkomstige giften expliciet zou vermelden in het jaarverslag", schrijft De Groene Amsterdammer er wel bij.

Twee weken geleden vroegen GroenLinks-PvdA en D66 meermaals aan Forum-leider Baudet of hij de jaarcijfers openbaar wilde maken. De kwestie liep zo hoog op dat Baudet na afloop van het debat Kamerlid Klaver (GroenLinks-PvdA) dreigde "op zijn bek te slaan" als hij er nog een keer naar vroeg.

Baudet erkende de dag erna dat hij dat niet had moeten doen, maar de jaarcijfers bleven verborgen. Ook bij de Kamer van Koophandel waren ze niet te vinden.

Rechtszaak

Maar volgens De Groene Amsterdammer en Investico maken de jaarcijfers onderdeel uit van het dossier van een rechtszaak uit 2017. Forum spande een proces aan tegen de Nederlandse Staat, vanwege de afhandeling door het kabinet van de uitslag van het referendum. Een meerderheid was tegen het associatieverdrag tussen Oekraïne en de EU, maar uiteindelijk werd het wel geratificeerd.

Om aan te tonen dat Forum 'belanghebbende' was, moest de stichting de jaarcijfers met de donateurs overleggen.

Er staan vooral kleine donaties in, van minder dan 1000 euro, schrijven de twee media. De PVV van Wilders stopte 20.000 euro in de stichting, om 'onderzoek' mogelijk te maken. Er werd in totaal zo'n twee ton opgehaald. Maar er staan geen expliciet uit Rusland afkomstige bedragen of donaties uit het buitenland in de cijfers vermeld.

'Man en paard'

Onlangs maakten de Tsjechische autoriteiten bekend dat er een Russisch 'desinformatienetwerk' was opgerold, dat West-Europese politici zou hebben betaald voor pro-Russische standpunten. Tsjechische media noemden ook Nederland. Al gauw werden er verdenkingen uitgesproken richting Forum voor Democratie, vanwege de Kremlin-vriendelijke koers van die partij.

Maar harde bewijzen voor Russische inmenging in Nederland zijn er niet. De Tweede Kamer vroeg vorige week in een spoeddebat nog om man en paard aan het kabinet, maar die duidelijkheid kwam er niet. Forum weigerde aan het debat deel te nemen.