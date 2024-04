Zeker 21 ziekenhuizen in Gaza functioneren niet meer

Een groot deel van de ziekenhuizen in Gaza is beschadigd of zelfs helemaal verwoest tijdens de oorlog. Als gevolg daarvan zijn ze niet meer (volledig) operationeel. Dat is een humanitair drama: hulpverleners zeggen dat Gazanen bijna nergens meer terecht kunnen als ze ziek, gewond of ondervoed zijn.

Nieuwsuur onderzocht 32 medische instellingen in het gebied. Zeker 25 daarvan liepen schade op als gevolg van bombardementen of ander oorlogsgeweld, 4 zijn totaal verwoest.

21 ziekenhuizen zijn helemaal niet meer operationeel vanwege materiële schade of gebrek aan elektriciteit of brandstof. De rest is deels of minimaal actief.

We onderzochten de grote ziekenhuizen in Gaza, maar ook enkele kleinere, gespecialiseerde instellingen. Via satellietbeelden en online beeldmateriaal bekeken we de status van de gebouwen. Ook gebruikten we data van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en berichten uit Gazaanse en internationale media.