Ook maart wereldwijd warmer dan ooit, tiende warmterecord op rij

Ook de temperaturen boven het zeeoppervlak waren in maart weer iets hoger dan de maand ervoor. Het was gemiddeld boven zee 21,07 graden, 0,01 graad meer dan in februari. Dat is met uitzondering van de gebieden rond de Noord- en Zuidpool.

"Het feit dat deze trend al zo lang zichtbaar is, baart ons veel zorgen", zegt vicedirecteur Burgess van Copernicus tegen persbureau Reuters. "We zien deze records maand in, maand uit. Dat geeft echt aan dat ons klimaat verandert, en snel ook."