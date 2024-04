Kamermeerderheid steunt wet om zelfmoord te voorkomen

"Ik vind het zo belangrijk dat we beleid hebben om dat aantal omlaag te brengen", zegt ChristenUnie-leider Bikker. "Dat mensen zo radeloos zijn, geen andere uitweg meer zien, is vreselijk voor henzelf, maar ook voor de familie die achterblijft." Of het wetsvoorstel voldoende is om echt een verschil te maken? "Het is in ieder geval een belangrijke stap."

Haar partij presenteerde de plannen voor de speciale wet in 2021, samen met CDA, GroenLinks, PvdA, SP, SGP en 50Plus. Inmiddels hebben ook NSC, BBB en Partij voor de Dieren zich bij het initiatief aangesloten. D66 laat vandaag weten het voorstel te zullen steunen, waardoor er een meerderheid van zeker 80 zetels ontstaat. De stemming is niet vandaag, maar waarschijnlijk later deze maand.

Volgens Bikker heeft de preventielijn 113 bewezen zelfmoordpogingen te kunnen voorkomen. Het voortbestaan van de lijn mag niet afhankelijk zijn van de politieke waan van de dag en daarom moet de financiering ervan een wettelijke taak worden. "113 moet altijd toegankelijk zijn", benadrukt Bikker.

10 miljoen voor gemeenten

Daarnaast richt de wet zich op de gemeenten. Die moeten beleid ontwikkelen om zelfdoding tegen te gaan. Overal moet een wethouder verantwoordelijk worden voor die taak. Jaarlijks trekt het kabinet daar tien miljoen euro voor uit, dat verdeeld wordt over de gemeenten, zo staat in het voorstel.

De gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze dat preventiebeleid invullen. Ze kunnen bijvoorbeeld inzetten op het oplossen van (financiële) problemen, die vaak de basis vormen van zelfmoordgedachten. Maar ze kunnen ook fysieke maatregelen nemen om te voorkomen dat mensen een poging doen, zoals het plaatsen van hekken langs het spoor.

Spoorbeheerder ProRail is blij met het initiatief. Het bedrijf doet naar eigen zeggen zelf al veel om zelfmoordpogingen rond het spoor te voorkomen, maar krijgt daarbij soms te weinig medewerking van gemeenten. De stichting 113 Zelfmoordpreventie liet al eerder weten enthousiast te zijn over het wetsvoorstel.