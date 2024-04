Is te weinig klimaatactie een schending van de mensenrechten?

Net als de andere partijen betogen de Portugese jongeren dat door de gevolgen van klimaatverandering hun 'recht op leven en op een privéleven' wordt geschonden: artikels 2 en 8 uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

"Dat zijn dezelfde artikelen waar wij de Urgenda-klimaatzaak op baseerden", zegt Dennis van Berkel. Hij is klimaatjurist bij Urgenda en heeft zowel de Klimaseniorinnen als de Portugese jongeren geadviseerd. In 2019 oordeelde de Hoge Raad dat de Nederlandse regering zijn klimaatplannen moest aanscherpen. De Raad beriep zich daarbij onder meer op mensenrechtenverdragen.

Van Berkel is ook nu positief gestemd. "Ik denk dat het hof zal oordelen dat beschermd worden tegen de gevolgen van klimaatverandering een mensenrecht is." Verschil met destijds is dat de klagers in deze rechtszaak ook moeten kunnen aantonen dat de mensenrechtenschending nu al plaatsvindt en niet pas in de toekomst. Volgens Van Berkel is dat logisch. "Als er nu niet sneller en meer actie wordt ondernomen om uitstoot te verminderen, dan wordt het onvermijdelijk dat je door de grens van 1,5 graden gaat, zoals in het Parijsakkoord is vastgelegd."

Spanning om oordeel

Van Berkel vindt het vooral spannend hoe concreet de rechters gaan worden. "Ze kunnen komen met een jaartal en een percentage uitstootreductie, maar het kan ook zijn dat de rechters alleen zeggen: "Er moet meer gebeuren, maar jullie mogen zelf bepalen hoe."

Advocaten van nationale regeringen betoogden in verschillende hoorzittingen afgelopen jaar dat de causaliteit tussen de klachten van de groepen nu en het uitblijven van klimaatactie niet aan te tonen is. Ook bepleiten zij dat het aan regeringen is om klimaatbeleid te maken, niet aan de rechter. De advocaat van de Nederlandse staat ontkent niet dat de staat een zorgplicht heeft om zijn burgers tegen klimaatverandering te beschermen, maar vindt dat Nederland genoeg doet om aan de afspraken van het Parijsakkoord te voldoen.

Een mogelijkheid is ook nog dat de rechters de zaak van de Portugezen niet ontvankelijk verklaren, omdat ze niet de juiste juridische weg hebben bewandeld. Eigenlijk mogen burgers alleen naar het hof als ze alle mogelijkheden via nationale rechtbanken hebben uitgeput. Daarvoor was volgens de Portugese jongeren in deze zaak geen tijd, omdat er volgens hen sneller actie nodig is.

Verwacht wordt dat de rechters rond half elf met de uitspraak beginnen.