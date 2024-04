Oud-vicepresident Ecuador naar ziekenhuis gebracht, dagen na geruchtmakende arrestatie

De oud-vicepresident van Ecuador, Jorge Glas, is vanuit de gevangenis overgebracht naar het ziekenhuis, enkele dagen na zijn geruchtmakende arrestatie. Vrijdag werd hij door de politie opgepakt in de Mexicaanse ambassade in Ecuador, waar hij al sinds december verbleef. Die inval leidde internationaal tot verontwaardigde reacties.

De gevangenisautoriteit SNAI laat weten dat Glas rond het middaguur naar het militair ziekenhuis in Guayaquil is gebracht. Glas verkeert in stabiele toestand, aldus de gevangenisautoriteit.

Hij was onwel geworden nadat hij de afgelopen 24 uur had geweigerd voedsel te eten dat door de gevangenis aan hem was gegeven, staat in een verklaring van SNAI. Volgens Ecuadoriaanse media heeft Glas mogelijk een overdosis medicijnen binnengekregen. Hij zou bewusteloos in zijn cel zijn aangetroffen.

Enkele uren daarvoor hadden zijn advocaten aan de bel getrokken omdat ze hem niet konden bereiken. Advocaat Sonia Vera zegt dat Glas bij de politieinval op de grond is gesmeten en meerdere keren is geslagen. Zij heeft haar cliënt nog niet mogen bezoeken en denkt dat hij in gevaar is.