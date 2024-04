UEFA neemt voorstel van Koeman voor 26 selectiespelers op EK in behandeling

De UEFA gaat snel een knoop doorhakken over de hoeveelheid selectiespelers die mee mogen naar het EK. Eerder werd dat aantal vastgesteld op 23, maar mogelijk gaat dit naar 26. Bondscoach Ronald Koeman pleitte hier eerder fel voor.

Bij een tweedaagse UEFA-bijeenkomst in Düsseldorf met alle 24 EK-deelnemers werd het onderwerp vandaag besproken. De meerderheid van de bondscoaches bleek voorstander van 26 spelers te zijn.

Koeman noemde 23 selectiespelers eerder "absurd". "Als er meer dan één wegvalt kun je al geen 11 tegen 11 meer spelen op de training", zei de bondscoach na de oefenwedstrijd tegen Duitsland.

Liever 23

Niet alle bondscoaches zijn overigens voorstander van 26 spelers. De Duitse bondscoach Julian Nagelsmann zei liever 23 spelers te hebben, omdat hij anders meer reservespelers moet teleurstellen. "Waarom zouden we hier niet flexibel mee omgaan?", stelde Nagelsmann voor. "Als andere landen wel 26 spelers willen oproepen, vind ik dat prima."

De Italiaanse bondscoach Luciano Spalletti is wel voorstander van uitbreiding naar 26. "Maar alleen als alle vijftien reserves op de bank mogen zitten", stelde hij als voorwaarde. "Ik wil niet twee of drie spelers naar de tribune moeten verwijzen."

"De positieve discussies hebben uiteenlopende standpunten onder de trainers naar voren gebracht", meldt de UEFA in een verklaring. "We hebben kennisgenomen van de verschillende meningen en standpunten en zullen in de komende weken een definitieve beslissing nemen."

Eerder wel 26

Op het EK van 2021 werden de selectie vanwege de coronapandemie al uitgebreid naar 26 spelers. Op het WK 2022 in Qatar ook, toen was de aanleiding de belasting midden in het seizoen.

Op 7 juni, negen dagen voor de eerste wedstrijd van Oranje, moet er een definitieve spelerslijst zijn ingeleverd bij de Europese voetbalbond. Als er dan nog iemand geblesseerd raakt, mag er geen vervanger worden opgeroepen, tenzij het een keeper betreft.