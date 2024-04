Kampioensduel met rivaal AC Milan gloort voor Inter na late zege op Udinese

Koploper Internazionale is maandagavond in de Serie A ontsnapt aan puntenverlies bij Udinese. Davide Frattesi hielp de club uit Milaan in de vijfde minuut van de blessuretijd aan de winst: 1-2.

Als Internazionale volgende week ook Cagliari verslaat, kan de club op 22 april - uitgerekend tegen nummer twee en stadgenoot AC Milan - de twintigste landstitel uit de clubgeschiedenis veiligstellen.

Internazionale, met Denzel Dumfries in de basis, Davy Klaassen op de bank en Stefan de Vrij geblesseerd op de tribune, creëerde genoeg kansen voor rust, maar ex-Spartaan Maduka Okoye keepte geweldig.