Veel meer antisemitische incidenten gemeld, vooral toename op scholen

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft vorig jaar een sterke toename van het aantal antisemitische incidenten geregistreerd, vooral op scholen. Daar werden vijf keer zoveel incidenten gemeld als het jaar ervoor.

Het CIDI kreeg 1550 meldingen, waarvan er 379 voldeden aan de definitie van antisemitisme. Dat zijn er bijna 2,5 keer zoveel als in 2022. Een "historisch dieptepunt", zegt het CIDI, dat het aantal incident al ruim veertig jaar bijhoudt.

Met antisemitisme doelt het CIDI op uitingen die beledigend zijn voor Joden als bevolkingsgroep. Kritiek op Israël valt daar niet onder.

Het aantal antisemitische incidenten nam vooral sterk toe na de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober en de daarop volgende oorlog in Gaza, maar ook daarvoor was al een stijgende trend te zien. Tot 7 oktober waren er al bijna net zo veel incidenten als in 2022.

Toename op scholen

De toename op scholen noemt het CIDI het meest zorgwekkend. Joodse scholieren werden door medeleerlingen vanwege hun Joodse achtergrond uitgescholden, bedreigd, gepest en soms ook mishandeld.

Het CIDI kreeg verhalen van Joodse leerlingen die zich gedwongen zagen om van school te veranderen, uit angst lange periodes thuis bleven, of zelfs hun achternaam veranderden. Antisemitische incidenten vinden plaats op scholen in het hele land.

Volgens het CIDI is er onder docenten een gebrek aan kennis en daadkracht om de kwestie aan te pakken en een veilig klimaat op school te creëren.

Ook online

Joodse instellingen, organisaties en individuen kregen veel haatmail en individuen ontvingen via WhatsApp teksten als "val dood kankerjood" en "ze zijn vergeten jullie te vergassen".

Online antisemitisme is niet meegenomen in de cijfers, maar het CIDI kreeg ook hier veel meer meldingen van. Volgens het CIDI kan antisemitisme op sociale media, onder meer in de vorm van complettheorieën, de toename van het antisemitisme op school mede verklaren.

Meer bijbrengen

Demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid zegt in een reactie op de cijfers dat jongeren meer moeten leren over bijvoorbeeld de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog, zowel op school als thuis.

Scholen zijn al verplicht om kinderen te onderwijzen over de holocaust, "maar wat wij veel horen, is dat docenten het heel lastig vinden", zegt ze in talkshow Op1. Volgens haar is steun van het schoolbestuur heel belangrijk daarbij. Ook moet de onderwijsinspectie ermee "aan de slag", aldus Yesilgöz.

Maar de minister zegt ook dat het niet afhankelijk mag zijn van scholen of kinderen iets meekrijgen van de gevolgen van Jodenhaat. "Het moet thuis beginnen."

Jodenhaat is strafbaar en Yesilgöz zegt dat daders wel degelijk worden gepakt en veroordeeld. Al hoort ze in de Joodse gemeenschap dat er steeds minder mensen bereid zijn om aangifte te doen, omdat ze het gevoel hebben dat er niets meer gebeurt. Ze zegt dat ze dat wil aankaarten bij politie en justitie.