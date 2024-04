'Verdozing' gaat sneller dan verwacht: na 2010 verdubbeling distributiecentra

Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, is niet verbaasd over de cijfers: "In 2019 signaleerden we al dat er een grote projectencarrousel op gang aan het komen was. In de ruimtelijke ordening worden dingen die tien jaar geleden bedacht werden nu pas zichtbaar."

De roep om de groei af te remmen, klinkt steeds luider. De logistieke sector draait voor een groot deel op buitenlandse medewerkers, terwijl de formerende partijen PVV, BBB en NSC arbeidsmigratie willen terugdringen. Rond veel plekken waar veel arbeidsmigranten werken, ontstaan namelijk problemen met de huisvesting: woonomstandigheden zijn vaak slecht en het woningtekort neemt toe.

Ook andere politieke partijen en veel omwonenden vinden het welletjes met de hallengroei. Er klinkt kritiek op de hoeveelheid ruimte die grote distributiehallen innemen en op de invloed die zij hebben op het landschapsbeeld, de zogeheten 'verdozing'.

Goed voor lokale economie?

Ook Veldhuis noemt de snelle groei "niet wenselijk". Een aantal provincies deelt die mening en heeft beleid om de bouw te beperken. "Maar nu zie je een soort waterbedeffect. Bedrijven blijven zoeken en gaan naar de plek waar de minste weerstand is."

Zo heeft Flevoland géén aanpak om de vestiging van distributiecentra bij te sturen. Lelystad krijgt er komende jaren drie enorme hallen bij, van de bedrijven Bestseller, Jysk en Bol.com. Wethouder Dennis Grimbergen ontvangt ze met open armen: "Het is een economische propositie voor Lelystad en de regio. Dus wij zijn zeker blij met de vestigers."

Volgens Grimbergen leveren de centra veel nieuwe banen op. Daarin krijgt hij bijval van gedeputeerde Jan de Reus. "Wij hebben bewust de keuze gemaakt samen met de gemeentes om deze mooie bedrijven binnen te halen. Daar krijgen we werkgelegenheid voor terug. Ze dragen bij aan onze economie."

Dat waarschijnlijk vooral arbeidsmigranten die vacatures zullen vervullen, leidt bij sommige omwonenden tot zorgen over de leefbaarheid in hun buurt. Er is nu al een woningtekort in Lelystad, en er is de komende jaren naar schatting behoefte aan zevenduizend extra arbeidsmigranten in de regio.

Wethouder Grimbergen heeft plannen klaarliggen, benadrukt hij. Een consortium met onder meer hotelketen Van der Valk zou plek willen bieden aan 2500 arbeidsmigranten. "Wij zijn daar met de vestigers al vanaf een vroeg stadium over in gesprek."