Strijd om promotie spannender: Willem II verspeelt punten tegen hekkensluiter

Willem II kreeg de grootste kansen in de beginfase. Raffael Behounek raakte de lat en was later ook gevaarlijk met een kopbal.

Toch mocht de ploeg van Peter Maes niet klagen dat Jong FC Utrecht in de eerste helft niet op voorsprong kwam. De hekkensluiter kreeg kort voor rust een goede kans via Adrian Blake, maar zijn schot kon geblokt worden. Het was de tweede mogelijkheid voor de jonge Engelsman.

Spannende slotfase

In de tweede helft probeerde Willem II wel druk te zetten, maar het lukte de Tilburgers lange tijd nauwelijks om grote kansen te creëren. Jong Utrecht profiteerde daar optimaal van. Vijf minuten voor tijd schoot Anthony Descotte van afstand in de bovenhoek: 1-0.

Kort daarop was Willem II alweer dicht bij de gelijkmaker, maar de poging van Jesse Bosch belandde op de paal. In de slotminuut werd het alsnog 1-1. Jeredy Hilterman kopte een voorzet van Erik Schouten binnen en zorgde weer voor de hoop op drie punten.

Bijna bezorgde Wessel Kooy Jong Utrecht in de slotfase nog de zege, maar dat werd voorkomen door doelman Joshua Smits die de bal uit de kruising ranselde.