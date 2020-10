Amerikaanse stemmen: opvallendste verkiezingsmomenten volgens Amerikanen

Hoe kijken Amerikanen zelf naar de verkiezingscampagne in hun land? Wat vinden zij de meest opvallende momenten en hoe bepaalt dit hun stem? In de dagelijkse video-serie Amerikaanse stemmen bekijk je de laatste fase van de verkiezingscampagne door de ogen van gewone Amerikanen.

De NOS volgt vanaf vandaag tot en met 6 november een uiteenlopende groep Republikeinen, Democraten en zwevende kiezers door het hele land. Zij delen de - volgens hen - meest opvallende momenten uit de verkiezingscampagne van de afgelopen 24 uur.

In deze eerste aflevering skypen we met Adam Coleman, die Joe Biden een corrupte slang noemt, en met Oscar Perez, die zich verbaast over de anti-wetenschappelijke houding van president Trump in de coronapandemie: