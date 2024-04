Miljoenen Noord-Amerikanen op de been voor zonsverduistering

Miljoenen inwoners van Noord-Amerika zijn naar buiten gegaan om een totale zonsverduistering te zien. Om 20.07 uur Nederlandse tijd kwam de eclips voor het eerst 'aan land', in de West-Mexicaanse stad Mazatlan.

De route van de zonsverduistering liep vervolgens in een kromme baan naar het noordoosten, via steden als Dallas en Indianapolis in de VS en Montreal in Canada. In totaal wonen zo'n 44 miljoen mensen in het pad van de volledige verduistering. Honderden miljoenen anderen leven in gebieden waar de verduistering van de zon gedeeltelijk was.