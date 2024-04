Russen na overstroming boos op lokale autoriteiten, 'Poetin, help ons!'

In de Russische regio Orenburg blijft de situatie door de overstroming van de rivier de Oeral gespannen. In de stad Orsk in de zuidelijke Oeral protesteerde een honderdtal mensen vandaag tegen de lokale autoriteiten die ze verantwoordelijkheid houden voor de wateroverlast. Sommige berichten spreken van honderden demonstranten.

Door zware regenval staat het water in de rivieren de Or en de Oeral extreem hoog. Vrijdag bezweek een damwand onder de waterdruk, waarna het water delen van Orsk overstroomde, een stad van 230.000 inwoners op 1800 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Vandaag ontstonden er ook barsten in een andere dam.

In Orsk staan de oude stad en enkele buitenwijken onder water. Zo'n 10.000 huizen zijn ondergelopen. Overstromingen dreigen ook in de regionale hoofdstad Orenburg, waar een half miljoen mensen wonen.

Inwoners van Orsk moesten hun huizen verlaten en naar een noodopvang toe: