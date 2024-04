Zonder kopvrouw Rus boekt Oranje zege op Turkije in Billie Jean King Cup

De Nederlandse tennissters hebben het eerste groepsduel van de Billie Jean King Cup met 2-1 gewonnen van Turkije. Demi Schuurs en Suzan Lamens haalden in het Portugese Oeiras het beslissende punt binnen. Het duo won het afsluitende dubbelspel van Ipek Öz en Berfu Cengiz: 7-6 (5), 6-1.

Eerder op de dag verloor debutante Anouk Koevermans, de mondiale nummer 385 en dochter van Davis Cup-held Mark Koevermans, met 4-6, 6-4, 4-6 van Öz.

De Nederlandse kopvrouw Lamens, de nummer 164 van de wereld, trok vervolgens in het tweede enkelspel de stand gelijk door Zeynep Sönmez verslaan: 6-0, 6-3.

Geen Arantxa Rus

Bij Nederland haakte kopvrouw Arantxa Rus afgelopen donderdag op het laatste moment af.

De mondiale nummer 53 geeft deze week, tot frustratie van haar ploeggenoten, de voorkeur aan het spelen van een toernooi in het Spaanse Zaragoza.

Het team van captain Elise Tamaëla komt uit in groep 1 van de Europees/Aziatische zone, het derde niveau van de Billie Jean King Cup, en hoopt in Portugal een ticket te verdienen voor de play-offs om een plek in de wereldgroep.

Tegen Letland

Oranje verloor in november het play-offduel met Oekraïne, waardoor Nederland in groep 1 van het landentoernooi bleef steken.

Nederland speelt dinsdag in groep B tegen Letland, dat maandag met een 3-0 zege op gastland Portugal begon.