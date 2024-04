Terreurverdachte opgepakt in Rome na landing uit Eindhoven

Op het vliegveld van Rome is een terreurverdachte aangehouden die vanuit Eindhoven naar de Italiaanse hoofdstad was gevlogen. Het gaat om een man uit Tadzjikistan tegen wie een internationaal arrestatiebevel was uitgevaardigd.

Volgens de Italiaanse politie sloot de man zich tien jaar geleden in Syrië als buitenlandse strijder aan bij Islamitische Staat en is hij nog steeds actief lid van die terroristische organisatie. Hij zou zijn geboren in 1992.

De politie zegt dat de man gebruikmaakte van meerdere valse identiteiten, onder meer uit Oezbekistan, Kirgizië en Oekraïne. Er is niet bekendgemaakt welk land het arrestatiebevel tegen hem had uitgevaardigd, maar volgens de krant La Repubblica gaat het om Tadzjikistan. Uit dat land komen ook de IS-verdachten die vastzitten voor het bloedbad dat eind vorige maand in Moskou meer dan 140 levens eiste.

Cash en mobiele telefoon in beslag genomen

De krant schrijft dat de Romeinse luchthavenpolitie de afgelopen maand elk toestel uit België en Nederland extra controleerde omdat er rekening mee werd gehouden dat de Tadzjiek erin zat. Aan het einde van de ochtend was dat het geval.

De politie hield hem niet meteen aan, in de hoop dat hij zou worden opgehaald door mogelijke medeverdachten. Toen dat niet zo was en hij in een trein wilde stappen, werd hij alsnog opgepakt. Hij zou 2000 euro bij zich hebben gehad.

Het geld is in beslag genomen, net als zijn mobiele telefoon. Onderzocht wordt wat hij in Italië kwam doen en of hij daar andere jihadisten wilde ontmoeten.

Het Openbaar Ministerie in Nederland was niet op de hoogte van de aanwezigheid van de Tadzjiekse terreurverdachte in Nederland, zegt een woordvoerder van het Landelijk Parket desgevraagd.