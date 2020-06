Celstraf voor man die gemeentehuis Nijkerk ramde

Een 50-jarige man uit Nijkerk die in maart met een pick-uptruck het gemeentehuis in zijn woonplaats binnenreed is veroordeeld tot 12 maanden cel, waarvan 8 voorwaardelijk. De man zit sinds zijn aanhouding vast. Die dagen worden afgetrokken van zijn straf.

Met zijn actie maakte de Nijkerker zich volgens de rechtbank ook schuldig aan het bedreigen van twee medewerkers van de gemeente.

De man wilde naar eigen zeggen een zelfmoordpoging doen. Op het stadhuis inrijden leek hem de enige manier om aandacht te krijgen voor zijn psychische nood.

Het incident werd gefilmd: