Vijf vragen over de Ajax-chaos: waarom heeft bestuursraad alle touwtjes in handen?

Hoe kan dat en hoe zit het nu allemaal precies binnen die bijzonder ingewikkelde bestuurlijke constructie van de Amsterdamse club?

Hoe zit de bestuurlijke structuur van Ajax in elkaar, simpel uitgelegd?

Had je deze vraag voor 1998 gesteld, dan was het antwoord inderdaad simpel. Toen was Ajax namelijk nog geen beursgenoteerd bedrijf. Het was een vereniging met een 24-koppige ledenraad die het bestuur koos. Dat bestuur, met een voorzitter, leidde de club.

Maar die tijd is voorbij. In 1998 ging Ajax naar de beurs en veranderde er veel in de structuur. Aan de ene kant is Ajax nog steeds een vereniging, maar de club is nu ook een nv, waaronder al het profvoetbal valt.

De nv wordt geleid door een directie: een algemeen directeur (Kroes, maar die is nu geschorst), een technisch directeur (dat was de ontslagen Mislintat, nu is Marijn Beuker de Director of Football), een financieel directeur (Susan Lenderink) en een commercieel directeur (Menno Geelen).

De directie wordt benoemd en gecontroleerd door de raad van commissarissen. Michael van Praag is daarvan de voorzitter, de andere rvc-leden zijn Leo van Wijk, Danny Blind, Annette Mosman, Cees van Oevelen en Georgette Schlick.