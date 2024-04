Meer migranten naar Canarische Eilanden, opvang voor jongeren slecht geregeld

Een van die jongens is Famara van 17 uit Gambia. In november stapte hij op een boot in Senegal. Ruim een week later kwam hij aan op Gran Canaria. "De reis ging eigenlijk best soepel", zegt Famara. Toen zijn moeder vorig jaar overleed, besloot hij de reis naar Europa te maken. "Mijn moeder zorgde voor mij, mijn jongere broertje en zusjes. Nu mijn moeder er niet meer is, heb ik die verantwoordelijkheid en wil ik iets van mijn toekomst maken."

Toekomst

Een toekomst die hij in zijn eigen land dus niet meer zag. Maar ook hier is die toekomst voor sommigen onzeker, vertelt Orihuela: "Gelukkig lukt het de meeste kinderen die hier aankomen hun doel te bereiken. Vooral diegenen die onze adviezen volgen. Wie dat niet doet en niet wil integreren, redt het meestal niet en moet uiteindelijk weer terug naar het land van herkomst."

Gevraagd naar een oplossing voor het migratieprobleem, zegt Orihuela dat hij het liefst zou zien dat de kinderen zich niet genoodzaakt voelen op de boot te stappen. "Het enige wat migratie kan stoppen is als het in hun eigen land even goed gaat als in de landen waar ze naartoe willen. Dan zouden ze hier niet heen komen."

En dat is ook het antwoord van José Antonio van het Rode Kruis: "Het enige wat wij nu kunnen doen is deze mensen verwelkomen op onze eilanden. Maar eigenlijk moeten we niet hier aan de slag, of in Marokko, Senegal of Mauritanië. Veel komen uit andere landen. Plekken met problemen die moeten worden aangepakt. We zouden onze hulp daar eens moeten bieden, om ervoor te zorgen dat ze niet genoodzaakt zijn te migreren."