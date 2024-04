Vaticaan: geslachtsverandering en gendertheorie bedreigen 'menselijke waardigheid'

Het Vaticaan veroordeelt geslachtsverandering en draagmoederschap als schendingen van de menselijke waardigheid. Net als abortus en euthanasie gaan ze in tegen Gods plan voor het menselijk leven, staat in de verklaring 'Dignitas Infinita', waaraan door de congregatie voor de geloofsleer vijf jaar is gewerkt.

In de 27 pagina's tellende verklaring wordt uitgelegd dat menselijke waardigheid volgens de Kerk intrinsiek en absoluut is, onder welke omstandigheden dan ook. De mens is geschapen naar Gods evenbeeld, als man en vrouw, en met biologische verschillen die niet veranderd kunnen worden.

Volgens de Kerk is het verkeerd dat in de moderne maatschappij rechten worden ontleend aan "een verkeerd idee van persoonlijke waardigheid". Daarom worden ook zaken als euthanasie en zelfdoding afgewezen.

De paus wijst ook de gendertheorie af, volgens welke gender complexer en vloeiender is dan de verschillen tussen man en vrouw suggereren. Deze theorie is volgens Dignitas Infinita (oneindige waardigheid) "een concessie aan de eeuwenoude verleiding van de mens om zichzelf tot God te maken, en de concurrentie aan te gaan met de ware God van liefde die ons in het evangelie wordt geopenbaard".

Ingrijpende wijzigingen

De paus heeft de tekst vorige maand goedgekeurd nadat hij ingrijpende wijzingen had verlangd. Op zijn verzoek zijn armoede, de situatie van migranten, geweld tegen vrouwen, mensensmokkel en oorlog ook veroordeeld als strijdig met de menselijke waardigheid, zegt kardinaal Victor Manuel Fernandez, een liberale geestelijke en een persoonlijke vriend van paus Franciscus.

Fernandez zei verder dat het Vaticaan de criminalisering van homoseksualiteit veroordeelt. Vier maanden geleden gaf paus Franciscus priesters onder strenge voorwaarden toestemming homoseksuele stellen te zegenen.

De paus benadrukte dat deze zegen iets anders is dan de inzegening van een kerkelijk huwelijk, want volgens de kerk is dat voorbehouden aan man en vrouw.

De uitspraken van de paus leidden tot kritiek van conservatieve bisschoppen.