Tilburg, Amsterdam en Zwolle in meivakantie slecht bereikbaar met de trein

Treinreizigers moeten tijdens de meivakantie in diverse delen van het land rekening houden met overlast. Dat komt door werkzaamheden op het spoor en op stations, zo hebben ProRail en de NS bekendgemaakt.

Het grootst is de hinder rond Tilburg. Van 28 april tot en met 12 mei worden onder meer op diverse locaties spoorstaven vernieuwd. Ook worden op station Tilburg trappen en perrons vervangen. Gedurende vijftien dagen zullen er geen treinen van en naar Tilburg rijden.

Verder begint ProRail op 29 april aan werkzaamheden op en rond Amsterdam Centraal. Tot en met 4 mei moeten reizigers tussen Amsterdam Bijlmer en Amsterdam Centraal rekening houden met extra overstappen en een langere reistijd.

Loopbrug in Zwolle

In diezelfde week worden op het station van Zwolle de brugdelen aangebracht van de nieuwe houten loopbrug tussen de centrum- en zuidzijde. Als gevolg daarvan rijden van maandag 29 april tot en met woensdag 1 mei helemaal geen NS-treinen van en naar Zwolle, en een dag later alleen op bepaalde trajecten. De NS zet op deze vier dagen bussen in.