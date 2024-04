Wat gaat er mis bij Oranje en is het te fiksen? 'We moeten simpel spelen'

Hoe is de losing streak te keren? Oranje speelde vrijdag tegen Italië een van de slechtste wedstrijden onder leiding van bondscoach Andries Jonker. Of zoals Jonker het zelf drie dagen later verwoordt: "We hadden te veel ruzie met de bal."

Het was de derde verloren interland op rij. Eerder ging Oranje onderuit tegen toplanden Spanje en Duitsland. Morgen is Noorwegen de tegenstander in de kwalificatie voor het EK van 2025.

Het belangrijkste pijnpunt richting die wedstrijd: het kraakt en hapert. Met veel (langdurig) geblesseerden en een aantal nieuwe speelsters lukt het niet om in het juiste ritme te komen. Jonker: "We spelen om te winnen. Als dat niet lukt, worden we met z'n allen heel pissig."

Frustratie Spitse

Iets van die frustratie was te merken bij aanvoerster Sherida Spitse. Na afloop van de nederlaag tegen Italië beet ze van zich af.

Op de vraag of er 'iets groters' aan de hand is bij Oranje, reageerde Spitse: "Dat is wat jullie meteen zeggen. Maar ik vind van niet. We zijn met zijn allen goed bezig."