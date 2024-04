Marvel-acteur Majors ontloopt celstraf na veroordeling voor mishandeling

De Amerikaanse acteur Jonathan Majors hoeft niet de gevangenis in voor het mishandelen van zijn ex-vriendin. Een rechter in New York verplicht hem tot het volgen van een interventieprogramma voor mishandelaars voor de periode van een jaar. Ook moet de 34-jarige Majors via therapie blijven werken aan zijn geestelijke gesteldheid.

Als Majors zich niet aan de regels houdt, dreigt alsnog een celstraf; de rechter had hem in de zaak tot een jaar cel kunnen veroordelen.

De acteur werd in december schuldig bevonden aan mishandeling door een jury in de strafzaak die zijn ex, Grace Jabbari, tegen hem had aangespannen.

Slechte relatie

Het incident tussen Majors en Jabbari begon op de achterbank van een auto. Jabbari zou volgens de advocaten woedend zijn geworden op Majors nadat zij een bericht van een andere vrouw op zijn telefoon had gelezen. De acteur zou daarop geprobeerd hebben zijn telefoon terug te krijgen en agressief zijn geworden.

Jabbari verklaarde dat Majors haar met zijn hand op haar hoofd heeft geslagen. Ook zou hij de arm van de vrouw naar achteren hebben getrokken en in haar middelvinger hebben geknepen tot die brak.

Tijdens het proces werd duidelijk dat Majors al langere tijd een slechte relatie had met Jabbari. Dat bleek uit sms'jes tussen de twee die in de rechtszaal werden getoond door de advocaten van Jabbari. In een van de berichten smeekte Majors zijn ex-vriendin om niet naar het ziekenhuis te gaan met een hoofdwond, omdat dat zou leiden tot onderzoek. De jury achtte daardoor bewezen dat Majors zijn vriendin mishandelde.

De advocaten van Majors hielden in het proces vol dat Jabbari de acteur had aangevallen. Daarnaast zou ze doelbewust proberen zijn "carrière te vernietigen". Daar ging de jury niet in mee. In de maanden daarna poogde Majors zijn veroordeling nog van tafel te krijgen, wat tot uitstel leidde van het vonnis van de rechter. Maar een rechtbank wees het verzoek van zijn advocaten vorige week definitief af, waarna hij vandaag zijn straf hoorde.

Civiele zaak

Voor de rechter omschreef Jabbari haar ex-vriend vandaag als "iemand die het gevoel heeft dat hij boven de wet staat". Jabbari: "Het spijt hem niet. Hij zal andere vrouwen pijn gaan doen." Majors zelf besloot niets te zeggen, ook omdat zijn woorden volgens zijn advocaat dan tegen hem gebruikt kunnen worden in de nog lopende civiele zaak die Jabbari tegen hem heeft aangespannen.

Na het horen van zijn straf verliet Majors de rechtszaal zonder iets te zeggen. Het is nog onduidelijk of hij in hoger beroep gaat.

Meteen ontslagen

Majors stond op het moment van zijn veroordeling op het punt een van de grootste sterren in Hollywood te worden; hij was net gestrikt als superschurk Kang in een nieuwe reeks superheldenfilms van Marvel. Die films zijn al jaren een succes; de 33 superheldenfilms sinds de eerste Marvel-film in 2008 (Iron Man) hebben zo'n 30 miljard dollar opgebracht.

Na zijn veroordeling werd Majors, ook bekend van films als The Last Black Man in San Francisco en Creed III, meteen ontslagen door Marvel. Het is nog niet duidelijk of de filmstudio een andere acteur kiest als vervanger van Majors in de rol van Kang, of dat de studio een compleet andere koers gaat varen met de geplande films.