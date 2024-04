Depay loopt weer spierblessure, EK-deelname lijkt niet in gevaar

Memphis Depay staat opnieuw enige tijd aan de kant met een kwetsuur. De 30-jarige aanvaller raakte zaterdag op de training van Atlético Madrid geblesseerd aan zijn linkerbeen, zo meldt de Spaanse club.

Depay is volgens de gezaghebbende sportkrant Marca ongeveer een maand is uitgeschakeld, nadat hij maandag bij Atlético aan diverse tests werd onderworpen.

Het Europees kampioenschap is voor Depay vooralsnog niet in gevaar. Oranje speelt op 16 juni tegen Polen zijn eerste groepswedstrijd.

Lange blessurelijst

Het is de tweede keer dit seizoen dat Depay een spierblessure heeft opgelopen. Hij stond in het najaar van 2023 al ruim twee maanden langs de kant door een hamstringblessure. Dat betekende destijds zijn tiende kwetsuur in vijf seizoenen.

Depay had de voorbije weken zijn draai weer gevonden bij Atlético. Zo scoorde hij in de achtste finales van de Champions League. Recentelijk maakte de spits ook een aardige indruk in het Nederlands elftal.

De Moordrechter mist nu in ieder geval de dubbele confrontatie van Atlético met Borussia Dortmund in de kwartfinales van de Champions League op 10 en 16 april.