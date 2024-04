Drone-aanvallen 'ernstige escalatie', hoe gaat het in kerncentrale Zaporizja?

"Lange tijd waren er zorgen over de koelwatervoorziening, maar dat probleem is redelijk onder controle", vertelt Turkenburg. Vanwege de cold shutdown is er simpelweg minder water nodig om de centrales te koelen. Ook is er water beschikbaar gesteld van een nabijgelegen energiecentrale en opgepompt uit bronnen.

Personeel ontslagen

Een grote verandering op het nucleaire complex is dat alle medewerkers in dienst moeten zijn van het Russische bedrijf dat de ZNPP beheert. Aanvankelijk hield het Oekraïense personeel, onder dwang, de centrale draaiend, maar zij werden gedwongen te tekenen bij het Russische bedrijf of om te vertrekken. Inmiddels zouden er voornamelijk Russen werken.

De IAEA heeft geconcludeerd dat er voldoende goed opgeleid personeel is om de kerncentrale in huidige toestand in bedrijf te houden. Van Bourgondiën wijst erop dat er in Rusland veel vergelijkbare centrales zijn. Het Oekraïense staatsbedrijf Energoatom zegt daarentegen dat in de ZNPP nu een tekort is aan capabele werknemers.

Hoewel de IAEA de vinger aan de pols houdt, kan de atoomwaakhond niet alles controleren. In de rapportages wordt ook vermeld dat de inspecteurs geen toegang hebben tot bepaalde delen van de centrale. "Ik begrijp dat er sprake is van achterstallig onderhoud in de kerncentrale", zegt Turkenburg. "Maar de details ken ik niet."