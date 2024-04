Automobilist na dollemansrit met lege tank op A10 opgepakt

De politie heeft een 28-jarige man aangehouden na een roekeloze rit over verschillende snelwegen. De Rotterdammer reed veel te hard, haalde rechts in en reed op verkeerde rijstroken.

Zijn rijgedrag was levensgevaarlijk en bracht talloze weggebruikers in gevaar, stelt de politie vast.

Een motoragent zag gistermiddag op de A16 ter hoogte van de Brienenoordbrug een zwarte Mercedes met hoge snelheid rijden op een rijstrook die alleen voor vrachtwagens is bestemd. De agent besloot de achtervolging in te zetten en moest daarvoor flink gas geven. De motor reed 235 kilometer per uur, terwijl de Mercedes op hem uitliep.

Ondertussen beging de man nog meer verkeersovertredingen. Zo slingerde hij door het verkeer en haalde auto's links, rechts en via de vluchtstrook in. De Mercedes reed door naar de A20 richting Hoek van Holland. Meerdere auto's moesten uitwijken om aanrijdingen te voorkomen.

De motoragent besloot voor zijn eigen veiligheid de achtervolging te staken. Andere agenten en een helikopter namen het van hem over.

Bij de afslag Vlaardingen reed de man op hoge snelheid richting een motoragent die naar de berm moest uitwijken. Eerder had de man al geprobeerd om op een andere motoragent in te rijden. Ook twee fietsers moesten zichzelf in veiligheid brengen.

Lege tank

De Mercedes reed via de A20 en A13 richting Den Haag over de A4 om vervolgens veel te hard door de bebouwde kom van Roelofarendsveen te rijden. Daarna reed de man terug de snelweg op via de A4, A5 en A10. Ook daar reed hij harder dan 200 kilometer per uur en reed hij delen over de vluchtstrook.

Uiteindelijk raakte de tank van de man leeg en hij kwam op de A10 stil te staan. Daar is hij aangehouden voor poging tot doodslag en gevaarlijk rijgedrag.

Zijn auto en rijbewijs werden ingenomen. De man was niet onder invloed van drugs of alcohol.