Trump wil abortus niet overal verbieden

De praktijk heeft geleid tot een lappendeken van Democratische staten waarin abortus is toegestaan en Republikeinse staten waarin het recht op abortus is beperkt of abortus zelfs volledig is verboden.

Door zijn steun aan deze situatie beperkt Trump de mogelijkheden van de Democraten om hem in de verkiezingscampagne af te schilderen als iemand die een federaal verbod op abortus wil. De prijs die hij mogelijk betaalt, is dat steun verliest bij de pro-life-beweging die het verbod op abortus wil uitbreiden tot de hele VS.

Aangevallen van beide kanten

De president van de anti-abortusbeweging Pro-Life America, Marjorie Dannenfelser, zei vandaag direct dat ze diep teleurgesteld is over Trumps standpunt. "Ongeboren kinderen verdienen nationale bescherming tegen de wreedheid van de abortusindustrie", aldus Dannenfelser.

Ook de Democraten vielen hem meteen aan. De Biden-campagne zei dat Trump met dit standpunt goedkeuring uitspreekt voor de praktijken in de conservatiefste staten, die geen enkele uitzondering op het verbod op abortus toestaan.

Hooggerechtshof

Het Hooggerechtshof maakte in 2022 in de zaak Dobbs v. Jackson een eind aan de Roe v. Wade-uitspraak uit 1973, waarin het hof een nationaal recht op abortus vastlegde. Sindsdien bepalen staten zelf of ze abortus toestaan of verbieden. Een groot aantal Republikeinse staten heeft het recht op abortus, soms drastisch, beperkt.

Vorige maand zei Trump dat hij dacht aan een verbod op abortus voor vrouwen die meer dan vijftien weken zwanger zijn, maar hij zei ook dat iedereen het erover eens was dat het geen federale kwestie was, maar een zaak van de staten.

Dat laatste standpunt werkte hij vandaag uit. Hij zei dat zijn standpunt is "dat we abortus hebben waar iedereen wil dat het legaal is, de staten beslissen het, en wat zij ook beslissen moet de wet van de staat zijn".

Hij wilde niet zeggen tot hoeveel weken een zwangerschap van hem mag worden afgebroken. "Veel staten zullen verschillend zijn. Veel zullen een verschillend aantal weken hebben, en sommige zullen conservatiever zijn dan andere. Uiteindelijk komt het allemaal neer op de wil van het volk."

Trots op zichzelf

Hij voegde eraan toe dat hij er trots op is dat hij degene is die dit mogelijk heeft gemaakt, door conservatieve rechters in het Hooggerechtshof te benoemen.

Eerder waarschuwde hij Republikeinen die een radicaler standpunt innemen, dat daarmee verkiezingen verloren worden. "We hebben veel verkiezingen verloren doordat zij niet weten hoe ze te voeren", zei hij na de tegenvallende midterm-verkiezingen van 2022.

Hij herhaalde vandaag zijn standpunt dat abortus wat hem betreft zou moeten worden toegestaan bij verkrachting, incest of als het leven van de vrouw in gevaar is.