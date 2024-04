Nederlander (19) komt om bij val in ravijn in Tirol

In de Oostenrijkse deelstaat Tirol is een Nederlander van 19 jaar om het leven gekomen bij een val in een afgrond. Dat gebeurde vrijdagavond na een feestje, meldt de Oostenrijkse politie.

De Nederlander liep rond 22.50 uur in het bergdorp Mayrhofen in het donker langs een rijksweg toen hij door onbekende oorzaak van een brug viel. Andere feestgangers belden de politie.

Na een korte zoektocht werd het lichaam van de Nederlander gevonden in een kloof. Hij lag op een diepte van ongeveer vijftig meter. Politieonderzoek heeft uitgewezen dat het ging om een ongeluk.