Wel een illegaal feest, maar geen boete. Hoe kan dat?

De politie heeft zaterdagnacht niet alleen in Hilversum maar ook in Zoetermeer een illegaal feest afgekapt. In een bedrijfspand waren daar een paar honderd feestgangers samengekomen, maakt de politie vandaag bekend.

Op sociale media rees afgelopen weekend de vraag waarom feestgangers niet worden beboet, terwijl kleine groepjes op straat wel op de bon worden geslingerd. De politie wijt dit aan het feit dat er vaak te weinig capaciteit is om alle aanwezigen te registreren. In Zoetermeer was niet duidelijk dat het om een groot feest ging, waardoor maar vier agenten op de melding afkwamen. "Met vier man kun je geen paar honderd man beboeten", zegt een woordvoerder.

In plaats van de feestgangers weg te sturen kan de politie er ook voor kiezen om de situatie te 'bevriezen' en versterking op te roepen. In zo'n geval moet er worden gewacht tot er meer agenten ter plaatse zijn. "Maar als we mensen gaan dwingen om te wachten om ze vervolgens een boete te kunnen geven, lopen ze natuurlijk weg", aldus de politiewoordvoerder.

In Limburg werd begin deze maand ook een feest opgedoekt: daar waren zo'n 150 feestgangers samen en werden 25 boetes uitgedeeld.

Langs het spoor

Volgens Willem Woelders, nationaal coronacommandant van de politie, speelt er nog een ander belang mee. Hij zegt dat feestgangers worden beboet waar dat kan, maar wijst erop dat de veiligheid altijd voorop staat. Wanneer er veel mensen samenkomen, brengt dat vanwege het coronavirus besmettingsgevaar met zich mee.

Woelders: "Bezoekers moeten zo snel mogelijk in veiligheid komen." Bij de politie betekent dit: vertrekken. Feestgangers bij elkaar houden levert meer besmettingsgevaar op. In Hilversum speelde bovendien mee dat het feest vlak langs het spoor werd gehouden, en dat was ook riskant.

Illegale feesten zijn volgens Woelders overigens geen nieuw fenomeen: ook voor de coronaperiode werden raves gehouden in bossen of woningen en soms op industrieterreinen. Het is volgens de politiechef moeilijk te zeggen of er meer animo voor is nu de horeca dicht is. Woelders: "Voor de covidperiode waren die feesten er al, maar kwamen we vaak pas als er overlast was. Nu moeten we sneller ingrijpen. Het is dus lastig vergelijken."

Staatsbosbeheer herkent dit: volgens een woordvoerder zijn er nu niet meer feesten dan normaal, maar gaan mensen sinds corona wel relatief vaker met "een kratje bier het bos in" omdat ze in parken weggestuurd werden.