PDC-baas Porter hekelt negatieve reacties op dartster Van Leuven: 'Onacceptabel'

"In tegenstelling tot wat veel mensen zeggen, hebben we geen toernooien alleen voor mannen. We hebben wel enkele vrouwentoernooien. Maar laatst las ik in een landelijke krant dat Noa-Lynn binnen een week een mannen- en een vrouwentoernooi had gewonnen. Dat is een absolute schande."

"Sinds het WK verschijnt er steeds meer clickbait van zogenaamde journalisten rond het darts en dat is weerzinwekkend", vervolgt Porter. "Of het nu gaat om Luke Littler, Noa-Lynn, Michael van Gerwen of Luke Humphries. We zullen hier als PDC hard tegen optreden en onze darters beschermen."

Nederlandse bond

Vorige maand liet de Nederlandse Dartsbond al weten "te staan voor een dartsport waarin iedereen zich thuisvoelt en iedereen mee kan doen en zich veilig voelt. Het maakt daarin niet uit wat je afkomst, politieke voorkeur, geslacht, seksuele geaardheid, ras of religie is."

Bekijk de reactie van Paul Engelbertink, baas van de Nederlandse Dartsbond op 25 maart: