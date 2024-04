Hobbelige start hoger beroep Marengo-proces

Slechts anderhalve maand na de uitspraak in het Marengo-proces, begon vandaag het hoger beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi en zijn organisatie. Op deze eerste zitting bleken er meteen weer problemen rond de kroongetuige te zijn.

Zijn advocaat heeft opnieuw de verdediging neergelegd. Volgens Het Parool is dat vanwege een hoogopgelopen ruzie met het Openbaar Ministerie. Tijdens de zitting zei kroongetuige Nabil B. alleen dat hij op zoek is naar een nieuwe advocaat.

Het Marengo-proces liep de afgelopen jaren bij de rechtbank meerdere keren vertraging op omdat Nabil B. het aan de stok had met het OM en zonder advocaat kwam te zitten. Een jaar geleden stapten zijn raadslieden ook al zonder toelichting op.

Controle

Het Marengo-proces heeft zich inmiddels verplaatst van de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp naar het Justitieel Complex Schiphol. De zaak wordt daar behandeld door het gerechtshof Amsterdam.

Ook nu gaan de zittingen gepaard met zware veiligheidsmaatregelen. Zo is bij de toegangspoort een kleine bunker gebouwd voor de marechaussee en werden alle auto's op de toegangsweg vandaag gecontroleerd. Door de ontstane file kwamen sommige advocaten veel te laat.

Het hof zei vandaag te hopen op een soepel verloop van het proces, maar kreeg direct de wind van voren van de advocaten van Taghi. Zij hebben er moeite mee dat de voorzitter van het hof dezelfde rechter is die in het hoger beroep van het liquidatieproces Passage de inzet van een criminele kroongetuige goedkeurde. Ook vinden ze dat Taghi geen eerlijk proces krijgt, onder meer omdat ze worden afgeluisterd en gefilmd als ze met hem overleggen in de gevangenis.

14 verdachten

Van de zeventien verdachten in het Marengo-proces zijn er in hoger beroep nog veertien over. Een aantal verdachten heeft zich neergelegd bij de veroordeling. Zo wil een van hen een boek gaan schrijven en een stichting opzetten om jongeren van het criminele pad te houden. Ook het Openbaar Ministerie ging niet in alle zaken in beroep.

Hoofdverdachte Ridouan Taghi staat wel opnieuw terecht, net als twee anderen die werden veroordeeld tot levenslang vanwege hun rol bij liquidaties. Sommige verdachten moesten wisselen van advocaat, omdat een kantoor dat meerdere verdachten bijstond niet meer wil optreden in de zaak.