Everton krijg opnieuw puntenaftrek en is in degradatiegevaar

Everton heeft opnieuw puntenaftrek gekregen vanwege het overtreden van de financiële regels. De club uit Liverpool raakt in de Premier League twee punten kwijt.

De club kreeg eerder wegens overtreding van de Profitability and Sustainability Rules al tien punten aftrek. Die straf werd in hoger beroep teruggebracht tot zes punten in mindering.

Door de nieuwe straf zakt Everton in de Premier League één positie, naar de zestiende plaats en komt de gevarenzone angstvallig dichtbij.

De ploeg staat een plek boven Nottingham Forest, die club heeft vorige maand vier punten aftrek gekregen vanwege het overtreden van de financiële regels.

Het verschil tussen de twee ploegen bedraagt nu twee punten: