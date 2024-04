Letsch ontslagen bij Bochum, nieuwe financiële tegenvaller voor Vitesse

De Duitser Thomas Letsch is ontslagen als coach van VfL Bochum. Letsch verruilde Vitesse in september 2022 voor de Bundesligaclub.

VfL Bochum eindigde in het eerste seizoen onder de vleugels van Letsch op de veertiende plek. Dit seizoen gaat het minder goed bij de ploeg uit het Ruhrgebied. Na de nederlaag van zaterdag tegen 1.FC Köln, de vijfde verliespartij in zes duels, staat de ploeg vijftiende.

Dat is één plaats boven de degradatiezone, met nog zes wedstrijden te spelen.

Financiële tegenvaller Vitesse

Hoewel Letsch al een tijdje weg is uit Arnhem, is het ontslag van de Duitser een nieuwe financiële klap voor Vitesse. Als het de coach was gelukt om zich met Bochum te handhaven in de Bundesliga, zouden de Arnhemmers een bonus van 500.000 euro krijgen.

Nu de Duitsers vroegtijdig afscheid hebben genomen van Letsch, kan er een streep worden gezet door die half miljoen euro.