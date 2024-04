Podcast De Dag: Gaza-rechtszaken, nut en noodzaak

Georgina Verbaan, S10, Hanneke Groenteman, Natasja Gibbs. Tientallen BN'ers roepen deze dagen op tot donaties voor onder andere een rechtszaak die NGO's hebben aangespannen tegen de Nederlandse staat over de Gaza-oorlog. Ze willen dat Nederland stopt met het leveren van onderdelen voor Israëlische gevechtsvliegtuigen.

Er worden internationaal in verschillende landen en in verschillende vormen Gaza-rechtszaken gevoerd. Vandaag waren er voor het Internationaal Gerechtshof bijvoorbeeld ook hoorzittingen in een zaak die Nicaragua tegen Duitsland heeft aangespannen vanwege de oorlog in Gaza.

In podcast De Dag geeft Larissa van den Herik, hoogleraar aan de Universiteit Leiden en gespecialiseerd in internationaal publiekrecht, haar analyse over wat deze zaken opleveren en hoe recht, activisme en politiek zich volgens haar tot elkaar verhouden.

Redactie: Rosa Juffer & IJsbrand Terpstra