AfD blijft in opspraak geraakt Bondsdaglid voorlopig steunen

De Duitse rechts-radicale partij AfD blijft voorlopig een prominent partijlid steunen dat in verband wordt gebracht met geld uit Rusland. "Op dit moment moeten we uitgaan van de onschuld van meneer Bystron", liet de partij weten in een verklaring over de beschuldigingen aan het adres van Petr Bystron.

De naam van Bystron werd vorige week genoemd in een Tsjechische krant, in een artikel over Europese politici die mogelijk zouden zijn beïnvloed door Rusland. Dat stuk was gebaseerd op informatie van de Tsjechische geheime dienst. Bystron zou banden hebben met het pro-Russische netwerk Voice of Europe van Viktor Medvedtsjoek, een pro-Russische Oekraïense zakenman en politicus en vriend van president Poetin.

Hij zou ook geld hebben aangenomen. Bystron ontkende dit en sprak van laster, maar anonieme regeringsbronnen zeiden tegen de krant dat er hard bewijs voor was in de vorm van geluidsopnamen.

Nummer twee op de lijst

Bystron zit in de Bondsdag en is de nummer twee op de AfD-lijst voor de Europese verkiezingen. Na het artikel in de Tsjechische krant vroeg zijn partij direct om opheldering bij hem. Ook zei de Europese lijsttrekker van de AfD, Maximilian Krah, te willen dat Bystron geen campagne meer zou voeren tot er meer duidelijk was over de beschuldigingen. Bystron weersprak in een verklaring vervolgens alle aantijgingen tegen hem met klem.

Vandaag besprak de partijtop de zaak. Dat leidde dus tot de conclusie dat de AfD Bystron "op dit moment" als onschuldig beschouwt. Wel benadrukt de partij dat er een "veelomvattend onderzoek" nodig is. Daarbij roept de partij iedereen die bewijs heeft van eventuele malafide praktijken op zich te melden, zodat dit kan worden meegenomen in het onderzoek.

De AfD bezit op dit moment 78 van de 735 zetels in de Bondsdag, maar staat er in de peilingen goed voor. In veel peilingen is de rechts-radicale partij al maanden de tweede partij van het land. Bij deelstaatverkiezingen in drie Oost-Duitse deelstaten, later dit jaar, gaat de partij zelfs aan kop in de peilingen.