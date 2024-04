Mogelijk doorbraak in verdwijningszaak uit 1989

De politie heeft een 60-jarige man uit het Gelderse Eerbeek aangehouden vanwege een oude vermissingszaak in Zutphen. Duncan Zwakke verdween bijna 35 jaar geleden, daarna is er niets meer van hem vernomen. De politie vermoedt dat de arrestant betrokken is bij de verdwijning of dood van Zwakke.

Duncan Zwakke is op dinsdag 17 oktober 1989 voor het laatst gezien in het centrum van Zutphen. Hij was destijds 31-jaar oud en technicus bij een bedrijf in Dieren.

De zaak van Zwakke wordt al jaren behandeld als cold case. In 2017 werd de zaak op de coldcase-kalender van de politie gedeeld. Daar stond onder andere op dat Zwakke "vermoedelijk iets deed met drugs".