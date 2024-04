Wolf kruipt door smalle dassenpijp: 'Unieke beelden'

Ook wolvenexperts in omliggende landen zijn volgens Lelieveld onder de indruk. Die hebben dit ook nog nooit op deze manier gezien.

Een oplossing ligt volgens de Gelderse Wolvencommissie al klaar. De buis moet iets smaller gemaakt worden: 25 centimeter doorsnee in plaats van de huidige 30 centimeter.

Ook is het advies om in de buizen twee bochten te plaatsen van 45 graden. Dassen kunnen dan zonder problemen door de pijp, maar voor de wolf is het onmogelijk.

Afwijken van standaardmaat

Het advies stond al langer op de lijst van wolfwerende maatregelen. Nu is de noodzaak volgens Lelieveld van de Zoogdiervereniging ook bewezen.

Een wolf graaft zich liever onder een hek door, dan dat hij eroverheen moet springen. Een kleine opening kan al genoeg zijn. Daar moet iedereen die wolven wil weren zich van bewust zijn.

Bij de aanleg van wegen wordt rekening gehouden met tunnelbuizen voor dieren. Daar wordt volgens Lelieveld een standaardmaat gebruikt. Dat is in de meeste gevallen geen probleem, maar wel als je die standaardmaat ook gebruikt voor wolfwerende maatregelen. "Die hebben dan geen nut." Zijn advies is om van de standaardmaat af te wijken.