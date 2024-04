Onderzoekers: kwaliteit van olympisch zwemwater Seine 'alarmerend'

De kwaliteit van het olympische zwemwater in de Seine is alarmerend. Dat concludeert de Surfrider Foundation, een organisatie die zich bezighoudt met waterkwaliteit in zeeën, meren en rivieren.

Tijdens de Olympische Spelen van aankomende zomer zal er gezwommen worden in de rivier die door Parijs stroomt.

Er zijn het afgelopen half jaar 14 metingen gedaan onder de bruggen Alexandre-III en Alma, waar de triatlon en het openwaterzwemmen worden georganiseerd. Dit leverde 13 metingen op waarvan de waarden "boven of ver boven" de drempelwaarden liggen die voor zwemmen worden aanbevolen.

Uit het onderzoek blijkt dat de concentraties E.coli en enterokokken te hoog zijn. Zwemmers kunnen ziek worden van deze bacteriën. Ook uit eerder onderzoek werd duidelijk dat het zwemwater in de Seine niet aan de Europese richtlijnen voor zwemwater voldoet.

Eerder ook al zorgen geuit

Meerdere sporters uitten hun zorgen hierover. Zo liet de Nederlandse triatlete Maya Kingma weten dat ze het snapt dat het aantrekkelijk is om de wedstrijd in de Seine bij de Eiffeltoren te houden.

"Maar er zijn vast een aantal strak blauwe meren in de Franse bergen waar je wel schoon water hebt. Dat zou mijn voorkeur hebben als het uiteindelijk niet verantwoord is om in de Seine te zwemmen", zei ze.

Eind maart waarschuwde de organisatie van de iconische roeiwedstrijd The Boat Race op de Theems ook al voor de slechte waterkwaliteit. Het werd deelnemers aangeraden om niet in het water te springen na de race, wonden goed af te dekken en zich na de race grondig te wassen.