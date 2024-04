VDL wil deel van failliet Belgische busbedrijf Van Hool overnemen

Industrieconcern VDL wil een deel van het failliete Belgische busbedrijf Van Hool overnemen. Een ander deel van het bedrijf wordt overgenomen door het Duitse Schmitz Cargobull.

VDL neemt de touringcarafdeling van Van Hool over. Het Nederlandse bedrijf bouwt nu al (elektrische) bussen, touringcars en vrachtwagens. Er is door Schmitz Cargobull en VDL een bod gedaan, de komende dagen wordt er druk onderhandeld over de voorwaarden waarna een overname definitief kan worden.

Bij de overname verdwijnt een groot aantal van de 2500 Belgische banen. Het Brabantse concern neemt 300 tot 600 medewerkers van Van Hool over, bij Schmitz Cargobull gaat het om ongeveer 350 werknemers.

Concurrentie in China

Van Hool was een concurrent van het Brabantse bedrijf en verkeert al wekenlang in financieel zwaar weer. Het bedrijf had het tijdens corona moeilijk doordat de reissector helemaal stilviel. Ook heeft het bedrijf stevige concurrentie uit China, schreef de VRT.

Van Hool kondigde een herstructurering aan waardoor honderden banen zouden verdwijnen. Nu, vier weken later, gooit het bedrijf de handdoek volledig in de ring. "Het personeel wist al langer dat er een faillissement aan zat te komen", vertelt VRT-verslaggever Lien de Cooman. "Ze zijn blij dat er nu duidelijkheid is, maar het nieuws komt toch hard aan. Er blijven nog minder banen over dan eerst werd aangekondigd."

VDL boekte afgelopen jaar fors minder winst. Het nettoresultaat daalde van 298 miljoen naar 82 miljoen euro, zo meldde L1 Nieuws eerder deze maand. Dat kwam met name door de problemen bij VDL Nedcar in Born. De autofabriek staat sinds maart stil nadat er geen nieuwe klant werd gevonden. 3500 mensen verloren hun baan.